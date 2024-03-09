Bandırmaspor - Bodrum FK: 0-0

70. dakikada Bodrum FK gole çok yaklaştı. Haqi Osman’ın şutunu kaleci Zafer Görgün ayaklarıyla çıkardı. Ardından dönen topta Omar İmeri’nin vuruşunu yine kaleci Zafer Görgün, köşede yakaladı.

Çok ciddi bir gol pozisyonunun yaşanmadığı ilk yarı golsüz kapandı.

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