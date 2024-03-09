Bandırmaspor - Bodrum FK: 0-0
STAT:Bandırma 17 Eylül StadyumuHAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk AvdaşBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Moussa Djitte(Dk.
STAT:Bandırma 17 Eylül Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Moussa Djitte(Dk.78 Badji), Emirhan Aydoğan(Dk.78 Mustafa Çeçenoğlu), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Edson Sitoe, Levent Ayçiçek(Dk.59 Marc Jozefzoon), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak(Dk.78 Emre Batuhan Adıgüzel), Marvin Gakpa(Dk.67 Doğan Can Davas)
BODRUM FK: Diogo De Sousa, Ondrej Celustka(Dk.61 Omar İmeri), Samet Yalçın, Haqi Osman(Dk.76 Celal Dumanlı), Pedro Teixera(Dk.89 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban(Dk.61 Erkan Değişmez)
SARI KARTLAR: DK.85 Celal Dumanlı, Dk.90+2 Diogo de Sousa(Bodrum FK), Dk.90+2 Zafer Görgün(Teksüt Bandırmaspor)
1. Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, evinde Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk tehlikeli akınını ev sahibi Bandırmaspor yarattı. 1. dakikada ceza alanının sol çaprazından Metehan Mimaroğlu’nun şutunu kaleci Sousa köşeden çıkardı.
3. dakikada sağdan Üzeyir Ergün’ün ortasında Burak Çoban’ın yakından kafa şutu üstten dışarı çıktı.
40. dakikada Metehan’ın soldan sert ortasını kaleci Sousa yatarak kontrol etti.
Çok ciddi bir gol pozisyonunun yaşanmadığı ilk yarı golsüz kapandı.
İkinci yarının ilk tehlikeli akınını konuk Bodrum FK yarattı. 49. dakikada Haqi Osman’ın elverişli durumdaki vuruşunu kaleci Zafer Görgen çıkardı.
53. dakikada Gakpa’nın ceza alanı dışından sert şutu yandan dışarı çıktı.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun kafa şutu kalecide kaldı.
70. dakikada Bodrum FK gole çok yaklaştı. Haqi Osman’ın şutunu kaleci Zafer Görgün ayaklarıyla çıkardı. Ardından dönen topta Omar İmeri’nin vuruşunu yine kaleci Zafer Görgün, köşede yakaladı.
75. dakikada Mücahit Albayrak’ın ceza alanı dışından kontrolsüz şutu yandan dışarı gitti.
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