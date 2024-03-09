Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 78 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 78 Emre Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 60 Jozefzoon), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 67 Doğan Can Davas)
Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 62 Erkan Değişmez), Samet Yalçın, Haqi Osman (Dk. 77 Celal Dumanlı), Pedro Brazao (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 62 Imeri)
Sarı kartlar: Dk. 85 Celal Dumanlı, Dk. 90+4 Sousa (Bodrum FK), Dk. 90+5 Zafer Görgen (Teksüt Bandırmaspor)
BALIKESİR
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.