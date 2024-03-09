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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:44 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:44
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Kemal Elmas, Ramazan Ufuk Avdaş

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 78 Badji), Emirhan Aydoğan (Dk. 78 Emre Adıgüzel), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Levent Ayçiçek (Dk. 60 Jozefzoon), Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan, Mucahit Albayrak (Dk. 78 Mustafa Çeçenoğlu), Gakpa (Dk. 67 Doğan Can Davas)

        Bodrum FK: Sousa, Celustka (Dk. 62 Erkan Değişmez), Samet Yalçın, Haqi Osman (Dk. 77 Celal Dumanlı), Pedro Brazao (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 62 Imeri)

        Sarı kartlar: Dk. 85 Celal Dumanlı, Dk. 90+4 Sousa (Bodrum FK), Dk. 90+5 Zafer Görgen (Teksüt Bandırmaspor)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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