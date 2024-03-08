Bakan Özhaseki: Bunlar da deprem turistleriydi (3)

'ŞEHİRLERİMİZİDAHA DİRENÇLİ HALE GETİRELİM'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir’de basına açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sırasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.

Kentteki, Zağnos Paşa Meydan düzenlemesi ile alanın, insanların nefes alabilecekleri bir yer haline geldiğini söyleyen Bakan Özhaseki, “Mükemmel düzenleme olmuş; bir taraftan da tarih açığa çıkarılmış. Bu tarihin korunması bizim kültürel mirasımızın, kadim tarihimizin gelecek nesillere aktarılması da bir belediyenin yapabileceği en güzel faaliyetlerden birisi. O çevredeki BALMEK kurslarında üretilenlerin, belediyenin hizmetlerinin, gençler tarafından rağbet görüyor olması da elbette sevindirici. Merkezde ayrıca sayın başkanımızın, subay ve astsubay ordu evlerini alarak müze yapmak, kent konseyi merkezi yapmak, fikri de gerçekten takdire şayan” dedi.

'USTALIK DÖNEMİNE BAŞLIYOR'

Yücel Yılmaz’ın ilk dönemi olduğunu ve şimdi ustalık dönemine başlayacağını söyleyen Bakan Özhaseki, “Çıraklık döneminde bunları yapan birisi herhalde ustalık döneminde de daha fazlasını kat kat fazlasını yapar diye düşünüyorum. Onun bu çalışkanlığı, dürüstlüğü, gayreti, sempatik tavrından dolayı Belediyeler Birliğine de başkan olmasını getirdi. Şu anda Türkiye'deki 1390 belediyenin temsil edildiği ve resmi olarak tanınan Türkiye ismiyle beraber devam eden Türkiye Belediyeler Birliği, en önemli birlik. Resmi olarak da devlet bunu tanır. Oranın da başkanı Yücel beydir. Orada herkese eşit şekilde davranıp, kucaklayıcı tavrı da takdire şayan. Balıkesir'de ne kadar sevildiğini bugün görmüş olduk. Ondan dolayı da bir kez daha memnuniyetimizi, tebriklerimizi ifade ediyoruz” diye konuştu.

'DEPREM RİSKİNE KARŞI DA YAPILMASI GEREKEN TEK ŞEY KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Bakan Özhaseki, deprem riskine karşı alınabilecek önlemlerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakanlık olarak burada yaptığımız epeyce bir çalışma var ama bundan sonra da ortaya koymak istediğimiz birkaç proje var. Özellikle benim temsil ettiğim bakanlığı ilgilendiren 2 konu var. Bu konuda önümüzdeki günlerde de inşallah çok sıkı bir çalışma içerisine zaten gireceğiz. Başladığımız, devam eden işlerimiz var ama çok daha bunu hızlandırarak yapmak zorundayız. Birisi öncelikle kentsel dönüşüm meselesi. Bizlerin de Marmara'ya kıyısı var. Bütün bilim adamlarının ifadesi Adalar segmentinde olabilecek bir sıkıntı, 7’nin üzerinde bir deprem ve bu deprem en çok İstanbul’u vuracak ama haliyle çevresindeki illeri de rahatsız edecek gibi gözüküyor. Bütün bu deprem riskine karşı da yapılması gereken tek şey kentsel dönüşüm. Dünyada başka türlü de bunun çözümü bulunamamış. Şehirlerimiz kadim. Şehirlerimiz binlerce yıllık ve konutlarımızın birçoğu en yenileri bile 30-40 yıllık. Eski statüye göre yapılan evlerimizin de depreme karşı çok dayanıklı olduğunu söyleyemeyiz. 2000’den sonra çıkan yönetmeliğe göre yapılanlar doğru yapılmışsa, zemin etütlerinden itibaren doğru bir tarzda inşa edilmişse bir sıkıntı gözükmüyor. Ama öncesine ait evlerimizin birçoğunda sıkıntı gözüktüğü kesin. Şu ana kadar biz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bakanlık olarak 20 bin civarında konutumuzu Balıkesir'de değiştirdik, dönüşürdük. Şu anda da 900 tanesinin çalışmaları devam ediyor. Ama önümüzdeki dönemde biz, yaptığımız istişare neticesinde tüm ekiplerimizle birlikte geleceğiz, onların tespit ettikleri mahallelerde kentsel dönüşümü en hızlı biçimde yapacağız.”

'BAKAN ÖZHASEKİ MUHALEFEFETE SESLENDİ'

Türkiye'de kentsel dönüşümü yapacak, evleri yenileyecek bir parti varsa, bunun da AK Parti olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, “Türkiye'yi dirençli bir hale getirecek, konutlarımızı, iş yerlerimizi, sağlıklı hale getirecek bir parti varsa, o da AK Parti arkadaşlar. Onun dışında ne yazık ki bir parti yok. Keşke olsaydı. Keşke başka partiler bizden fersah fersah bu konuda önde olsalardı. Ama ana muhalefet genellikle bu konularda şöyle söylüyor, ‘Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Rantsal dönüşüme karşıyız.’ Ben de durmadan diyorum ki, ‘Ne olur size yalvarıyorum. Rantsal dönüşüm yapmayın. Kentsel dönüşüm yapın. Hadi bir tane yapın da göreyim. Hadi yapın. Kapı sonuna kadar açık. Devletin imkanları sonuna kadar sizin emrinize amade. Laf salatasını bırakın, gelin şehirlerimizi daha dirençli hale getirelim. Bir tane bile bana gelen, müracaat eden, ‘Hadi ne olur bakanım, beraber hareket edelim’ diyen Allah'ın kulu çıkmadı ne yazık ki. Konuşmaya gelince hepsi konuşuyorlar ama iş yapmaya gelince bir tane bile Allah'ın kulu çıkmıyor. Biz bu ülkeyi seviyoruz ve bu riski de görüyoruz. O yüzden sonuna kadar kentsel dönüşümle inşallah birlikte yapacağız. Zor bir iş, ama başaracağız. Dün İzmir'deydim. Aynen şöyle söyledim. ’25 senedir CHP'ye veriyorsunuz. Siz bilirsiniz. Takdir sizin. Ama 25 sene önce kentsel dönüşüme eğer başlamış olsalardı, bugün İzmir'in neredeyse tamamını değiştirmiş olurlardı. Yarısını değiştirseler kardır. 4’te birini yapsalar o kardı. Ama hiç yok. Bir slogan bulmuşlar, o da kaçış sloganı. Hani kamyonların bazen freni boşalınca bir kaçış rampaları olur ya arkadaşlar, onun gibi. ‘Biz kentsel dönüşüme değil de rantsal dönüşüme karşıyız’ deyip deyip duruyorlar. O da kimseyi kurtarmaz” dedi.

'3 ARITMA TESİSİ PROGRAMA ALINDI'

Balıkesir’de 2 arıtma tesisinin bitirildiğini 3 tanesinin de programa alındığını kaydeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bunların finansal ayaklarını bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan Güre'de, Edremit'te, Balıkesir merkezde yeni ileri biyolojik arıtma tesisleri kurmak durumundayız. Çünkü Balıkesir'in birçok ilçesinin yaz nüfusuyla, kış nüfusu arasında dağlar kadar fark var. Belki kış nüfusuna göre hesaplanmış yapılan arıtma tesisleri artık günümüzde yaz nüfusuna hitap etmiyor. Yazın gelen insanlar rahatsız oluyorlar. ‘Efendim ne yapalım? Yazdan yaza gelenler de onu çeksin’ dersen turizmi kaybedersin. Bunu da diyemeyiz. Bunu demek doğru bir söz değil. Elbette merkeze de hitap edeceğiz. Balıkesir'in insanlara da hitap edeceğiz. Ama en azından turizmden istifade ettiğimiz gelen misafirlerimizin de kötü bir ortamla karşılaşmaması için bu işleri yapmak durumundayız. Zamanında belediye başkanlığında da arıtma tesisini hangi konsept içerisinde yapılacağı hususunu da çok çalışmış birisi olarak, nelerin yapılması gerektiğini iyi biliyorum. En zor tarafı bu işin finansman kaynağıdır. Genellikle uzun vadeli Dünya Bankasından, EBRD’den veya başka kaynaklardan bulabileceğimiz kaynakları seferber ederek bu işi çözmek için en doğru tarafıdır. O konuda zaten girişimlerimiz var. Biz bu arada projeleri hazırlayıp, finansı da temin ettikten sonra Allah izin verirse onlara da başlayacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

'SİMAV ÇAYIMIZI BALIK TUTULUR HALE GETİRECEĞİZ'

Bakanlık olarak Balıkesir’e 59 milyar liradan fazla yatırım yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, şöyle dedi:

“Kentsel dönüşümle ilgili 20 bin konutu dönüştürdük 900 konutun inşaatı devam ediyor. TOKİ olarak da 9 binden fazla konut yaptık. 4 binden fazlası da şu anda devam ediyor. 10 tane millet bahçesi projemiz vardı. 5’inin açılışını yaptı, 2 tanesi şu anda bitti. Diğerleri kimisi yapım safhasında, kimisi proje safhasında. Bütün bunlar şunun için söylüyorum. Bizler çalışıyoruz. Bizler gayret ediyoruz. Bizim işimiz hizmet. Biz hizmet belediyeciliğini önemsedik. Ve ilk çıktığımız andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın da belediye başkanlığı adaylığından başlayarak bugüne kadar hep hizmet tarafında olduk. Biz başka partiler gibi seçimden önce gelip bol bol vadedip, kurusıkı atıp, aklınıza ne geliyorsa esip yağıp, ‘Emeklilere de şu kadar, EYT'lilerin sorununu da biz çözeceğiz. Şu kadar bin kilometre metro yapacağız’ falan dedikten sonra ellerine mühür verilince kaybolan, temel atmama törenleri yapanlardan değiliz çok şükür. Ne söylediysek, ne söz vermişsek yerine getiririz. Bunları da Allah'ın izniyle yaparız. Biz bir taraftan değerli başkanımızın çalışkanlığına, gayretine inanıyoruz, güveniyoruz. Ve nihayetinde elimizdeki bulunan tüm imkanları da inşallah Balıkesir için biz kullanacağız. Ben de bunun sözünü veriyorum. Simav çayını da arkadaşlarımız çok önemsiyorlar. Söz verdik. Orada da elimizden geleni yapacağız. Simav çayımızı balık tutulur hale getireceğiz inşallah” dedi.