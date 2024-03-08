Bakan Özhaseki: Bunlar da deprem turistleriydi (4)

VATANDAŞLARASESLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir’de katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Balıkesir’in merkez Karesi ilçesi Sakarya Mahallesinde halka seslendi. Seçim öncesinde birçok adayın çıktığını ve aklına gelen her vaatte bulunduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, şu şekilde konuştu:

"Sırtında yumurta küfesi yok ki. Sözün de zaten bir anlamı yok. Durmadan söylerler. Geçen seçim öncesinde Ankara'daki başkan adayları çıktılar. ‘EYT'lilerin sorunlarını bile çözeceğiz’ dediler. ‘Şu kadar kilometre metro yapacağız’ dediler. ‘Şu kadar insana yardım edeceğiz’ dediler. ‘Çalışanları işten atmayacağız’ dediler. Fakat işbaşına geldikten sonra başta Kılıçdaroğlu olmak üzere bir tek Allah'ın kulunun, emekçinin işine son verirsek, affedersiniz, ‘Namussuzuz, şerefsiziz’ diye söz verdikleri halde on binlerce insanı kapının önüne koydular. Hiçbir sözlerini tutmadılar. Hiçbir vaatlerini yerine getirmediler. Biz onları iyi biliyoruz. Biz sizin ağa babalarınızda gördük. En önemli adamlarınızı da gördük. Ne yaptıklarını da çok iyi biliriz biz onların" dedi.