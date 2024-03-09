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        Teksüt Bandırmaspor-Bodrumspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, taraftarlarına galibiyet armağan etmek istediklerini ama başaramadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:20
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        Teksüt Bandırmaspor-Bodrumspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, taraftarlarına galibiyet armağan etmek istediklerini ama başaramadıklarını belirtti.

        Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, maça kazanmak için çıktıklarını söyledi.

        Topa sahip olduklarını fakat pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

        "Üretmekte zorlandık, final paslarında yanlış tercihler yaptık. Rakibimizin net pozisyonları vardı, kalecimizi kritik kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı. Geriye kalan 8 maçımız var, bunu telafi etmek istiyoruz. Maçlar azaldıkça her maç final gibi oluyor. Sürekli duran bir oyunda ritim tutturamıyoruz. Türk futbolunda oyunun hızlı oynanması gerekirken sürekli duruyor. Ritim tutturamıyoruz. Topun oyunda kalma süresi sanırım çok az. Berabere biten bir maç, üzgünüz. Önümüzdeki hafta telafi etmek istiyoruz."

        - Bodrum FK cephesi

        Bodrum FK Yardımcı Antrenör Fatih Çiçek de rakiplerini hafta boyunca analiz ettiklerini dile getirdi.

        Çiçek, üstün bir oyun sergilediklerini anlatarak şunları kaydetti:

        "Kaçan pozisyonlar, net fırsatlar var. Bunları değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Odaklandığımızda neler yapabileceğimizi geçen yıl da bu yıl da ispatladık. Saygı duyulacak bir oyuncu grubumuz, yönetimimiz ve hepimizi bu noktaya getiren İsmet hocamız var. Bandırmaspor iyi bir ekibi olan ve direkt rakibimiz olan bir takım. O yüzden maçın önemi çok fazlaydı. Son haftalarda her puan çok kıymetli, onun için bu maçta aldığımız 1 puanın sezon sonunda artı olarak bize döneceğini düşünüyorum. Yarım kalan bir hikayemiz var, hayallerimizi ve hikayeyi yeniden yazmak için mücadeleye devam edeceğiz. Bu maçı da geçen hafta haksız bir şekilde saha dışında kalan İsmet ve Hakan hocama armağan ediyoruz."

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