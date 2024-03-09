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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu"nu açıkladı

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gireceği yerel seçimler öncesinde 100 projeden oluşan "2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu"nu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:04 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:06
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu"nu açıkladı
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        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gireceği yerel seçimler öncesinde 100 projeden oluşan "2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu"nu açıkladı.

        Avlu Balıkesir Fatih Salonu'ndaki proje tanıtımında konuşan Yılmaz, sadece belediye yatırımlarıyla 10 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını, kentsel dönüşüm konusunda her yıl ortalama 10 bin konut üreteceklerini söyledi.

        Yılmaz, 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosu'nda ulaşım, kentsel dönüşüm, üstyapı, tarımsal kalkınma, istihdam, sosyal hizmetlerle ilgili projelerini anlattı.

        Balıkesir’i, Balıkesirlilerle yönetmeye devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "2014’te bir hikaye başladı. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere teşkilatlarımıza ve gönülden bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bir taşla duvar olmaz. Hangi makamda olursanız olun ben lafıyla bir şey yapamazsınız. 'Biz birlikte başardık' sözü buradan geliyor. 'Biz birlikte başardık' sözünün altında 7 bin 690 personel var. Hepsini alkışlıyorum. Bu personelin hepsi organik ve Balıkesir’in çocuğu; dışarıdan transfer değil, burada yaşıyor. Biz onlarla başardık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ben Balıkesir’de yaşıyorum, çocuklarım, ailem Balıkesir’de, Balıkesir’de iş yapıyorum. Biz, herkesi dinleyen yapılar kurduk. Kent Konseyi ve Stratejik Plan Ofisleri kurduk, şehrin nabzını tutuyoruz. Aldığımız enerjiyi akıl teriyle yoğuruyoruz. Sonra bu projeler oluşuyor. Hem günü yakalama hem şehri geleceğe hazırlama, gençler için şehri en iyi şekilde hazırlamak gibi dertlerimiz var. Sakin havada gemiyi limana yanaştırmak her kaptanın harcıdır ama diğer türlüsü cesaret, özgüven ve çok çalışmak ister. Ben tek başıma hiçbir şey yapmadım. Ayrım yapmadan 20 ilçemizle beraber çalışıyoruz. Bu işler tesadüfen olmaz. 'Yapacağız' demek kolay. İnsan kaynağı, yönetim kaynağı olmadan bu işler olmaz."

        Yılmaz, Balıkesir’i dirençli ve güçlü bir şehir haline getirecek projelerinin detayları hakkında 7 başlık altında sunum yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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