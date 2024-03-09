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        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi

        Oyuncu Zafer Algöz'ün hayatını kaybeden annesi Güner Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:31 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:31
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        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi
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        Oyuncu Zafer Algöz'ün hayatını kaybeden annesi Güner Algöz, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybeden Güner Algöz (83) için Koca Camii'nde tören düzenlendi.

        Zafer Algöz, camide taziyeleri kabul ederken babası Cevdet Algöz ölen eşinin tabutuna, oturduğu tekerlekli sandalye üzerinden süre baktı.

        Algöz'ün cenazesine sanatçı Zafer Algöz'ün yanı sıra yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Bülent Şakrak. Can Yılmaz ve Çağlar Çorumlu ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ve yakınları katıldı.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zafer Algöz'ün annesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.

        Algöz'ün anne ve babası uzun yıllardır Burhaniye'de yaşıyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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