Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Meral Akşener, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı, Bandırma'da Ege'nin konserine katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meral Akşener, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı, Bandırma'da Ege'nin konserine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir’in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bandırma ilçesinde ise şarkıcı Ege'nin konserini izleyen Akşener, konser alanını dolduranlara seslenerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, partisinin belediye başkan adaylarına oy istedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Gönen'de esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşın sıkıntılarını dinledi. Akşener'in esnaf ve vatandaş ziyaretine, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Turhan Çömez, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer de eşlik etti. Gönen'deki esnaf ziyaretinin ardından Bandırma'ya geçen Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ege konserine katıldı. Şarkılara eşlik eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, partisinin belediye başkan adayları için oy isteyerek, “Çok değerli sanatçımız, Ege'nin güzel sesinin ve sanatının ışığında, inşallah kalplerinize girebilme imkanını buluruz. Ben Büyükşehir Belediye başkan adayımız, ki inşallah başkan olacak Turhan Çömez'i nasıl anlatayım ki. Kendisini uzun zamandır tanırım. En önemli özelliği sözünde durmasıdır, dürüstlüğüdür, çalmaya ve çaldırmaya karşı net tutumudur. Onun için de herkesle bozuşmuştur. Ama en büyük özelliği ise Türkiye'de, Türk ordusunun hallaç pamuğu gibi atıldığı bir dönemde dimdik durması ve çektiği eziyetlerin karşısında başını öne eğmemesi, eğdirmemesidir. İkincisi de Dr. Orhan Can. Birisi de Bandırma Belediye başkan adayımız Orhan kardeşim tıp doktoru, Turhan kardeşim tıp doktoru. Doktorlara 'Defolun gidin' denilen bir dönemde ikisi de Türkiye'ye dönüp, hizmet etmek isteyen kardeşlerim. Sizlere emanet ediyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1
        Zafer Algöz'ün acı günü
        Zafer Algöz'ün acı günü
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Mani...
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Mani...
        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi
        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi