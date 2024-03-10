Meral Akşener, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı, Bandırma'da Ege'nin konserine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir’in Gönen ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bandırma ilçesinde ise şarkıcı Ege'nin konserini izleyen Akşener, konser alanını dolduranlara seslenerek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde, partisinin belediye başkan adaylarına oy istedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Gönen'de esnaf ziyareti yapan Akşener, vatandaşın sıkıntılarını dinledi. Akşener'in esnaf ve vatandaş ziyaretine, partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Turhan Çömez, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer de eşlik etti. Gönen'deki esnaf ziyaretinin ardından Bandırma'ya geçen Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Ege konserine katıldı. Şarkılara eşlik eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, partisinin belediye başkan adayları için oy isteyerek, “Çok değerli sanatçımız, Ege'nin güzel sesinin ve sanatının ışığında, inşallah kalplerinize girebilme imkanını buluruz. Ben Büyükşehir Belediye başkan adayımız, ki inşallah başkan olacak Turhan Çömez'i nasıl anlatayım ki. Kendisini uzun zamandır tanırım. En önemli özelliği sözünde durmasıdır, dürüstlüğüdür, çalmaya ve çaldırmaya karşı net tutumudur. Onun için de herkesle bozuşmuştur. Ama en büyük özelliği ise Türkiye'de, Türk ordusunun hallaç pamuğu gibi atıldığı bir dönemde dimdik durması ve çektiği eziyetlerin karşısında başını öne eğmemesi, eğdirmemesidir. İkincisi de Dr. Orhan Can. Birisi de Bandırma Belediye başkan adayımız Orhan kardeşim tıp doktoru, Turhan kardeşim tıp doktoru. Doktorlara 'Defolun gidin' denilen bir dönemde ikisi de Türkiye'ye dönüp, hizmet etmek isteyen kardeşlerim. Sizlere emanet ediyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.