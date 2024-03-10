Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 17:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerindeki zeytin bahçesinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Pınarbaşı Mahallesi Yalama mevkisinde bulunan zeytin bahçesinde budanan ağaç dallarının yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        Alevlere 5 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

        Erken müdahale sonucu söndürülen yangının ardından soğutma çalışması başlatıldı.

        Yangında 300 metrekarelik alandaki ağaçlar zarar gördü.

        ​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1
        Zafer Algöz'ün acı günü
        Zafer Algöz'ün acı günü
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Mani...
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, "2024-2029 Şehir Yönetim Mani...
        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi
        Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Balıkesir'de toprağa verildi
        Bandırmaspor - Bodrum FK: 0-0
        Bandırmaspor - Bodrum FK: 0-0
        Teksüt Bandırmaspor-Bodrumspor maçının ardından
        Teksüt Bandırmaspor-Bodrumspor maçının ardından