Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor 23'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Konuk ekip 27'nci dakikada Ömerhan Çıldır'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ayvalık temsilcisi 57'nci dakikada Tugay Yıldırım'ın penaltı golüyle skora denge getirip, 65'inci dakikada Recep Pekgöz'le zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 39 puana ulaşırken, son sıradaki Tarsus ekibi 9 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.