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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1

        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor 23'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:26
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        Ayvalıkgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-1
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        TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor 23'üncü hafta mücadelesinde konuk ettiği düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Konuk ekip 27'nci dakikada Ömerhan Çıldır'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ayvalık temsilcisi 57'nci dakikada Tugay Yıldırım'ın penaltı golüyle skora denge getirip, 65'inci dakikada Recep Pekgöz'le zafere uzandı: 2-1. Bu sonuçla Ayvalıkgücü Belediyespor 39 puana ulaşırken, son sıradaki Tarsus ekibi 9 puanda kaldı.

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