İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Balıkesir'in Gönen ve Bandırma ilçelerinde, esnafı ziyaret ederek konsere katıldı.

Partililerle birlikte Balıkesir'in Gönen ilçesine gelen Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Akşener, fotoğraf çektirdi.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Ege'nin konserini dinleyen Akşener, konser arası yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde oy istemek için geldiğini söyledi.

İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez'le ilgili vatandaşlara bilgi veren Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adayımız, inşallah büyükşehir belediye başkanı olacak. Turhan Çömez'i nasıl anlatayım bilemiyorum; kendisini uzun zamandır tanırım, en önemli özelliği sözünde durmasıdır. Çalmaya ve çaldırmaya karşı net tutumludur. Onun için de herkesle bozuşmuştur. Türkiye'de Türk Ordusu'nun hallaç pamuğu gibi atıldığı bir dönemde dimdik durması ve çektiği eziyetin karşısında başını öne eğmemesi, eğdirmemesidir. İki doktor size emanet, birisi Bandırma belediye başkan adayımız Orhan kardeşim, tıp doktorudur; diğeri Turhan kardeşim, o da tıp doktorudur. Doktorlara defolun gidin denilen bir dönemde ikisi de Türkiye'ye dönüp hizmet etmek isteyen kardeşlerimizdir. Onları size, sizleri de Allah'a emanet ediyorum.

Bir süre konseri dinleyen Akşener, vatandaşlarla ve şarkıcı Ege ile fotoğraf çektirdikten sonra ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez, Bandırma Belediye Başkan Adayı Orhan Can, Susurluk Belediye Başkanı ve Adayı Nurettin Güney de eşlik etti.