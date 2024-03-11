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        Balıkesir'de bavula gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:59
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        Balıkesir'de bavula gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi
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        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Uyuşturucu köpeği "Sarı kız"ın da katılımıyla zanlıların adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evde arama yaptı.

        Koltuk ile duvar arasına gizlenmiş bavula tepki veren "Sarı kız"ın bulduğu bavulu açan ekipler, 2 kilo 510 gram esrar ele geçirdi.

        Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 20 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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