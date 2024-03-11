Balıkesir'de bavula gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi

Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 20 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu köpeği "Sarı kız"ın da katılımıyla zanlıların adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, evde arama yaptı.

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