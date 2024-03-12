Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 şehirden öğrenciler seslendirdi

        Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 103'üncü yıl dönümü anısına video klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 şehirden öğrenciler seslendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenleri, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 103'üncü yıl dönümü anısına video klip hazırladı.

        Okul bünyesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri için "41 İl, 41 Mısra, Tek Yürek" adlı proje çalışması yapıldı.

        Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 41 şehirde öğrenim gören öğrencilerin seslendirdiği 41 dizeli İstiklal Marşı, Balıkesir Karesi Ortaokulu öğretmenlerinden Zeynep Alagöz Usalp, Tuğçe Vatansever ve Zehra Canan Bozdemir tarafından birleştirilerek video klibe dönüştürüldü.​

        Klibin sonunda Van Özel Eğitim Meslek Lisesinin işitme engelli öğrencileri Evin Taşhan ve Jivan Tekçe, İstiklal Marşı'nı işitme engelliler için işaret diliyle yorumladı.

        Projenin koordinatörü Usalp, il merkezindeki anma programında katılımcılara izlettirilmek üzere hazırlanan videoyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet Akif Ersoy'un 'Kahraman ordumuza' ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşı'mızın Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilişinin 103'üncü yılını, öğretmen arkadaşlarımızla 41 şehirden öğrencilerimizin desteğiyle bir video klip hazırlayarak kutlamak istedik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        Görüntüler ortaya çıktı! Beton mikseri çok sayıda aracı biçti
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Kraliçe'nin yeni işi belli oldu
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Prof. Dr. Görür'den İzmir uyarısı: 1.8 milyon ton dinamit patlamasına eşdeğer!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Bahar Öztan'ın entübe edildiği iddia edildi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        Ala: Yeniden Refah bizden 100 ilçe istedi
        İşte Cimbom'un sırrı!
        İşte Cimbom'un sırrı!
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
        Çamur yağabilir!
        Çamur yağabilir!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        İstihdama 206 milyar TL destek
        İstihdama 206 milyar TL destek
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"
        Trump'tan TikTok çıkışı: "Çocuklar çıldırır"

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de partisinin düzenlediği prog...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Balıkesir'de partisinin düzenlediği prog...
        Balıkesir'de aranan 11 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de aranan 11 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de bavula gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi
        Balıkesir'de bavula gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi
        Meral Akşener, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı, Bandırma'da Ege'nin konserine...
        Meral Akşener, Gönen'de esnaf ziyareti yaptı, Bandırma'da Ege'nin konserine...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
        Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü