Ayvalık’ta 28 düzensiz göçmen Yunan sahil güvenliğin elinden kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin elinden, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 06.32’de, Ayvalık’ın Çıplak Ada açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunuldu. Hemen Ayvalık’tan harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit lastik bot içerisindeki araların kadın ve çocuklarında bulunduğu 26 Afganistan ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı düzensiz göçmenler hakkında yasal işlemlerin başladığı öğrenildi.

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