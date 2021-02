Ayvalık Belediyesi’nin Altınova’daki sosyal marketi yüzleri güldürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardım amacıyla açılışını gerçekleştirdiği sosyal markete başvuranlar, her türlü giysi ve ayakkabı ihtiyacını hiçbir ücret ödemeden gideriyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet amacıyla Altınova Mahalleevi’nde kurulan sosyal market yardımlarına devam ediyor. Markete gelen her yaştan vatandaş tepeden tırnağa talep ettiği giysiyi ücretsiz alabiliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ayakkabıdan, kadın, erkek pantolonuna, kazaktan monta ve çocuk kıyafetlerine kadar her türlü giysi ihtiyacının karşılandığı marketin bir mağaza titizliğiyle çalıştığını belirtti. Ergin, Ayvalıklı bağışçıların desteğiyle toplanan giysilerin, vatandaşlara teslim edilmeden önce çok sıkı bir kontrolden geçirildiğini, giyebileceğine kanaat getirildikten sonra raflarda yer aldığını söyledi.

Vatandaşların giyebileceği kalitede temiz giysilerin yer aldığı Altınova Mahalleevi’ndeki markette hiç kullanılmamış giysiler de bulunuyor. Yardımseverlerin dışında imalatçı firmaların bağışladığı giysiler arasında pek çok ürün çeşidi yer alıyor. Bağışta bulunmak isteyen yardımseverlerin Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 0 533 712 01 42 numaralı telefonundan yetkililere ulaşabilecekleri ve Altınova, Küçükköy ve 150 Evler Ali Çetinkaya Mahalle evlerine de yardım malzemelerini teslim edebilecekleri belitildi.

