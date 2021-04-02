Manyas’ta bir mahalle karantina altına alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Eşen Mahallesi artan Covid19 vaka salgını nedeniyle karantina altına alındı.
Manyas İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla üç hanenin karantina altına alındığı Eşen Mahallesi bu geceden itibaren karantina altına alındı. Manyas Kaymakamı Fatih Yıldız başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kırsal Eşen Mahallesi'nde Covid19 vakalarının artması ve çok sayıda temaslı bulunması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 21.00’den itibaren karantina altına alınmasına karar verdi. İlçe Jandarma Komutanlığı, Eşen Mahalle girişinde gerekli takip ve denetimleri gerçekleştirirken, mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.