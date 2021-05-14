Balıkesir'de polisten narkotik operasyonu

Balıkesir'de narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 14 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 2 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 11 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Edremit, Ayvalık, Burhaniye ve Savaştepe İlçelerinde 14 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken, 8 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3 bin 402 adet sentetik ecza hap, 10 gram esrar, 7,53 gram metamfetamin, 0,85 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 45 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL para ele geçirildi.

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