Otomobil, önündeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı



Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi ile Manisa'nın Soma ilçesini bağayan karayolunda meydana gelen kazada önündeki kamyone çarpan otomobildeki Mustafa Kahraman (25) öldü, kardeşi Mehmet Enes Kahraman (31) yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinden, Savaştepe istikametine giden Mehmet Enes Kahraman (31) yönetimindeki 06 LV 389 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Habil E. yönetimindeki 16 U 5369 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk olarak Soma Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mustafa Kahraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Kardeşi Mehmet Enes Kahraman´ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

kamyonet sürücüsü Habil E.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Savaştepe Alper ÇOBANOĞLU

2021-06-13 00:00:45



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