Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı

        Balıkesir'de, polis tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de aranan 10 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'de, polis tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şüphelilere ve araçlara yönelik uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

        Yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ve 31 adet sentetik ecza ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Erzincan İliç'te maden göçüğünde yeni görüntü
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul ve 16 kent için "sarı" alarm! Perşembeye dikkat!
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Dijital platformların 2024 tarifeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile bir arada
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Reasürans maliyetleri 3 misli arttı
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        "Sel için kıyılarımız biçilmiş kaftan! Sünger şehirler oluşturulmalı!"
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        81 eser ilk kez görücüye çıkıyor
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Yaz tatili kısalacak mı?
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?
        Biden'ın kaderi Venezuela'ya mı bağlı?

        Benzer Haberler

        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti
        Filistinli heyet, Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'nın kabrini ziyaret etti
        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı
        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı
        Prof.Dr. Sarı: Bilmediğiniz balığı yemeyin
        Prof.Dr. Sarı: Bilmediğiniz balığı yemeyin
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi