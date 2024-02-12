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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:53
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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kübra Güneş yönetimindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Pelitköy Mahallesi kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücü Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sağlık personeli olduğu öğrenilen Güneş'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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