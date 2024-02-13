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        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı

        Balıkesir'de, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 510 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:06
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        Balıkesir'de jandarma asayiş uygulamalarında aranan 510 kişiyi yakaladı
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        Balıkesir'de, jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 510 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 1-11 Şubat'ta asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar dahil 510 kişi yakalanarak işlem başlatıldı.

        Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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