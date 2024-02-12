GÜNCELLEME - Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Antalya'dan Tekirdağ'a giden Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Araca, arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan otobüsün devrilme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otobüsün kavşağa girmesi ve aydınlatma direğine çarpmasının ardından devrilmesi yer alıyor.
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