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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.G. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 12.02.2024 - 23:40
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        Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        BALIKESİR´in Burhaniye ilçesinde, Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü K.G. hayatını kaybetti.

        Kaza, bugün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi Çanakkale-İzmir karayolunun Pelitköy yol ayrımında meydana geldi. Ayvalık´tan Edremit istikametinde seyir halinde olan K.G. yönetimindeki 17 AFB 614 plakalı otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü otomobilden çıkartırken, sağlık teslim etti. Yapılan kontrolde sürücü K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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