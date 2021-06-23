Burak Süleyman Bandırmaspor'da

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TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor dış transferde Burak Süleyman ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Göztepe'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat 10 numara oyuncusu Burak Süleyman ile anlaşma sağladı. Futbol kariyerinde Sancaktepe, Gölcükspor, Kocaelispor ve son olarak Göztepe'de forma giyen genç oyuncunun çıktığı 188 maçta 45 kez ağları havalandırdığı ifade edildi.

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