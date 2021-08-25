Yangın çalışmalarında kayalıklardan düşen orman personelini UMKE ve AFAD kurtardı

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Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda çıkan ve dün kontrol altına alınan orman yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Gönen Orman personeli dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı personel UMKE ve AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla düştüğü yerden çıkartıldı.



Kazdağları'nda yangın soğutma faaliyetleri sırasında kayalıklardan düşerek yaralanan orman görevlisine zor arazi şartları altında ulaşmayı başaran Balıkesir UMKE ekibi kalçası kırılan orman personelini düştüğü yerden AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkardı.

Yaralıyı orman içindeki dik araziden ipler ve özel ekipmanlar yardımıyla çıkaran ekipler, ilk müdahalenin yapılmasının ardından 4x4 arazi ambulansı ile 35 dakikalık zor yol koşullarının ardından 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının kalçasında kırık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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