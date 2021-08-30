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Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü

DHA

Bandırma´da 5 bin kişi fener alayında yürüdü


 Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA )BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı´nın 99´ncu yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.
Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına 6. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Burhan Deniz, İYİ Parti İlçe Başkanı Necmi Sert, Belediye Meclis üyeleri, STK´lar ve 5 bine yakın Bandırmalı katıldı.
Ordu Caddesi ve Hamit Kaplan Caddesini birleştiren kavşakta oluşturulan kortej, Cumhuriyet Meydanına hareket etti. Yaklaşık 2 kilometrelik yol boyunca 'Mustafa Kemal´in askerleriyiz', 'Ne Mutlu Türk´üm diyene' sloganları atıldı ve Andımız okundu. Bsiklet, motosiklet ve atlı grupların eşlik ettiği kortejde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk´ün posteri taşındı. Korteje anne ve babalarıyla birlikte katılan çocuklar da kutlamalara renk kattı. Cumhuriyet Meydanında sona eren kortej yürüyüşünün ardından Gripin Konseriyle etkinlik sona erdi.
Cumhuriyet Meydanında halka seslenen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 30 Ağustos Zaferinin emperyalizme karşı kazanılan önemli bir zafer olduğuna işaret etti. Tosun, "Bugün buradaysak sadece ve sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün dehasıyla buradayız. Bugün belki birçok yerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün adını bile anmaktan korkanlar, yavaş yavaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün adını anmaya başladılar ama artık çok geç. Biliyorum ki vatandaşlarımız, Bandırmalı hemşerilerim zamanı geldiğinde gereğini yapacaklardır. Önümüzde 17 Eylülümüz var. 15, 16, 17´sinde sevgili Bandırmalı hemşerilerimiz için güzel sürprizlerimiz var. Önümüzdeki hafta açıklayacağız. 20´sinden sonra 1 hafta kitap günlerimiz var. Kitap günlerinden sonra güzel bir konserimiz tekrardan olacak. Normalleşmeyle beraber hepimiz eski mutlu güzel günlerimize kavuşacağız. Buradan Bandırmalı hemşirelerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-08-30 23:39:35

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