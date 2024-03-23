Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de sona erdi

Türkiye Ragbi Federasyonunun 2024 faaliyet programında yer alan Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası, Balıkesir'de final maçıyla sona erdi.

Esas 10 Burda AVM'de yapılan final maçında, Başkent temsilcisi Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, rakibi İznik Belediyespor Kulübünü 14-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından şampiyon Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği Spor Kulübü, ikinci İznik Belediyespor Kulübü ve üçüncü Gözde Spor Kulübüne madalya ve kupaları takdim edildi.