Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz oyunu kullandı

Yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Allah nasip etti 5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı, daha sonra da milletimizin onayıyla 5 yıl Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden adayız. İnşallah seçimleri kazanıp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçların memleket için millet için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yılmaz, oy verme işlemi için eşi Mehtap, çocukları Yavuz, Bora ve Damla Yılmaz'la Karesi ilçesindeki Çiğdem Batubey Ortaokulu'na geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.