Sındırgı'da gezici sandıkta oy kullanıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kurulan 123 sandıkta 29 bin 473 seçmenin oy kullanması bekleniyor. İlçe genelinde okullarda oy kullanma işlemi devam ederken, 8801 nolu gezici sandıkta ise oy kullanma işlemi tamamlandı.

8 seçmenin bulunduğu gezici sandıkta 6’si kurul üyesi 7’si vatandaş olmak üzere 13 kişi oy kullandı, 1 kişi vefat ettiği için oy kullanamadı. Görme engelli vatandaşlar için hazırlanan özel şablon kullanıldı.

Annesi için gezici sandığın geldiğini ve ilk kez uygulamaya şahit olduklarını belirten Ayten Sak "Bu seçimin bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. O kadar güzel bir hizmet ki hasta insanların yatalak insanların, vatandaşı mağdur etmeden evine bu hizmetin gelmesi çok güzel bir şey." dedi.