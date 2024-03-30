Balıkesir'de Cumhur İttifakı'nın "Büyük Sevgi Yürüyüşü" yapıldı

AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray'a destek için merkez ilçeler Altıeylül ve Karesi’yi kapsayan "Büyük Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Altıeylül’de İsmail Akçay Parkı, Karesi’de Karizma Pazarı önünden başlayan iki ayrı kortej, kentin merkezi olan Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda buluştu.

Mehter takımı ve atlı okçuların da yer aldığı kortej boyunca evlerinin balkonlarına çıkan bazı kişiler, Cumhur İttifakı adaylarına destek verdi.

​​​​​​​Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları kaydetti: "Buradaki kalabalık şunu söylüyor, 20 ilçede Cumhur İttifakı diyor. 31 Mart; sabah 08.00, akşam 17.00 sandıklarımıza sahip çıkacağız. Milletimizin iradesi burada gösteriyor ki 20 ilçenin 20’si de başta Karesi ve Altıeylül olmak üzere hep beraber 'Kuvayımilliye' diyor. Balıkesir 'hizmet' diyor, 'adalet' diyor, 'Cumhur İttifakı' diyor. Allah’ın izniyle bu iş bitmiştir. Balıkesir güvenilir ellerde. 1 Nisan’da kaldığımız yerden devam. İnşallah, ilk bayramımızı 1 Nisan’da hep beraber kutlayacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah’a emanet olun."