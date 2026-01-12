Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor

        Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:14
        Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor
        Balıkesir ve Çanakkale sınırları boyunca uzanan Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyor.

        Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanma sürücülere zor anlar yaşatırken araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı sürücüler, buzlu yolda ilerlemek yerine geri dönmeyi tercih etti.

        Edremit-Yenice yolunun trafiğe açık tutulması amacıyla Karayolları ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede görev yapıyor.

        Edremit Belediyesi personeli Hasan Yavuz, tuzlama aracı ve greyderle bölgede bulunduklarını belirterek, "Kar yağışı başladığından beri aralıksız nöbetteyiz. Karayolları ekipleriyle koordineli bir şekilde yolların bakımını yapıyoruz. Gece boyu yoğun bir yağış vardı ve sabah saatlerinde buzlanma meydana geldi. Tuzlama çalışmalarımızı tamamladık, şu an yollar açık." ifadesini kullandı.

        Karlı yolda ilerlemekte zorlanan sürücülerden İsmail Özdemir ise diğer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyararak, "Yolda kalmamak için lastiklere 'kar çoraplarını' takmaya çalıştım, uğraştım. Hava soğuk ve yollar da karlı. O yüzden arkadaşlar gelirken ona göre tedbirli çıksınlar." dedi.

        Çınarlıhan mevkisinde de bazı aileler kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

