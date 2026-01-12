Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de SUV tipi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde, SUV otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 14:57 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:02
        Balıkesir'de SUV tipi otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Havran ilçesinde, SUV otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Yüksel Aslan (47) idaresindeki 10 UH 255 plakalı otomobil, kırsal Kalabak Mahallesi Hanlar mevkisinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak karşı yönden gelen İbrahim Yüce (64) yönetimindeki 10 H 9231 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü Yüksel Aslan ile kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma Yüce (56) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

