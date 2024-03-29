Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'da 10 bin kişilik iftar verildi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 21:33 Güncelleme: 29.03.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da 10 bin kişilik iftar verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla iftar düzenlendi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde kurulan masalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşlar iftar yaptı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, iftar programında yaptığı konuşmada, Sındırgı’nın her alanda birlikteliğiyle örnek olduğunu, bu birlikteliğin de kendilerine güç verdiğini söyledi.

        "Doğal şehir" Sındırgı'nın, insanıyla, çevresiyle her şeyiyle doğal olduğunu belirten Uygur, "Bu güzelliklerin içinde yer almaktan, sizlerle bu muhteşem ortamda orucumuzu açmaktan mutluluk duyduk. Sizlerin bu sevgisi ve birlikteliği gücümüze 31 Mart’ta da güç katacak. İnşallah bu memleket için Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş’la, Balıkesir’de Yücel Yılmaz’la hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez düzenledikleri toplu iftar programına katılımın yoğun olmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Yavaş, "Pandemiyle iftar yemeklerimizi kapı kapı evlere dağıtmaya başladık. Vatandaşlarımız memnun kaldı. Bunun yanında da geleneklerimizi yaşatalım, toplu iftar yemeğimizi yeniden gerçekleştirelim dedik. Çok şükür muhteşem bir ortam oldu. Allah kabul etsin. Rabb'im bizi sizden, sizi bizden ayrımasın inşallah." ifadesini kullandı.

        İftara, eski Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Okul servisi devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        Süper Kupa'ya çıkılmazsa ne olur?
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        ABD'den "Gazze'de çok uluslu güç" çalışması
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Okan Buruk kardeşim gibidir"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Havranlılarla bir araya geldi
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Havranlılarla bir araya geldi
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Havran'da ziyaretlerde bulund...
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Havran'da ziyaretlerde bulund...
        Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Susurluk'ta uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Sındırgı'da Galatasaray taraftarları iftarda buluştu
        Sındırgı'da Galatasaray taraftarları iftarda buluştu