Gömeç'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu ilçede şüphelilerin ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlara baskın yaptı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 17 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram kubar esrar, tabanca ve 17 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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