Sındırgı'da Galatasaray taraftarları iftarda buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Galatasaraylı taraftarlar iftar programında bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Fenerbahçe formasıyla katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı konuşmada, dostluğun her zaman baki olduğunu söyledi.

Barışın ve dostluğun önemini vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Burada müthiş bir atmosfer var. Renklerin dili olsa da konuşsa. Bugün Ultraslan Galatasaray grubu iftar verdi. Hepimiz destek verdik ve Fenerbahçeli'si, Beşiktaşlı'sı, Trabzonsporlu'su, Sındırgı Belediyesporlu'su Sındırgı'da. Bu iftarı veren Galatasaraylılar'ı tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak, burada formamı da giydim onlarla beraberim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Balıkesirspor ve Sındırgı Belediyespor hep beraber birlikteyiz ve kardeşiz."