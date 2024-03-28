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        Erdek'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bağ evinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:48
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        Erdek'te bağ evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bağ evinde hasar oluştu.

        Atatürk Mahallesi Kızarandere Caddesi Oduncuyolu üstü Aktaş mevkisinde Z.B'ye ait zeytinlik içindeki bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Bağ evinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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