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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 09:33 Güncelleme: 28.03.2024 - 09:33
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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        Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, ve kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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