Bakan Yerlikaya: İradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık (2)

AKPARTİ'NİN DÜZENLEDİĞİ MİTİNGE KATILDI

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde bulunduğu 10 ayda suç unsurlarıyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "İçişleri Bakanınız olarak 4 Haziran'da göreve başladığımız günden bugüne 10 ay oldu. Bu 10 ay içerisinde görev yaparken suç işlenmesini önlemek ve işlenen bir suç varsa onu aydınlatıp, adalete teslim etmekle ilgili gece- gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.