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        Bakan Yerlikaya: İradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık (2)

        AKPARTİ'NİN DÜZENLEDİĞİ MİTİNGE KATILDIBalıkesir'in Bandırma ilçesinde AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde bulunduğu 10 ayda suç unsurlarıyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "İçişleri Bakanınız olarak 4 Haziran'da göreve başladığımız günden bugüne 10 ay oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:40
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        Bakan Yerlikaya: İradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık (2)
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        AKPARTİ'NİN DÜZENLEDİĞİ MİTİNGE KATILDI

        Balıkesir’in Bandırma ilçesinde AK Parti'nin düzenlediği mitinge katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde bulunduğu 10 ayda suç unsurlarıyla mücadele konusunda yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "İçişleri Bakanınız olarak 4 Haziran'da göreve başladığımız günden bugüne 10 ay oldu. Bu 10 ay içerisinde görev yaparken suç işlenmesini önlemek ve işlenen bir suç varsa onu aydınlatıp, adalete teslim etmekle ilgili gece- gündüz demeden çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız" dedi.

        Türkiye’nin gelecek 100 yılında terörün yaşanmaması için mücadele ettiklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Terör 40 yıldan beri canımızı yaktı. 40 binin üzerinde şehidimiz var, mekanları cennet olsun. Ama artık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde 22’nci yılda bölücü hain terör örgütünün son çırpınışları. Onların nefesini kestik. Hem ülke içinde hem sınırlarımızın dışında; Irak'ta ve Suriye'de Mehmetçiğimiz ‘Pençe’sini vuruyor. Onlar nereye saklanıyor, sırtını nereye dayıyorsa dayasın etkisiz hale getiriyoruz. Elini kaldırıyorsa adalete teslim ediyor, alıp getirip cezaevine gönderiyoruz" açıklamasında bulundu.

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