Özgür Özel: 31 Mart seçimi sadece yerel seçim değil (2)

'BÜYÜKBİR MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Edremit'in ardından Bigadiç ilçesindeki Yüzüncü Yıl Atatürk Parkı'nda halka seslendi. Konuşmasında Bigadiç'in, alnının terini toprağa damlatanların, o topraktan bereket fışkırtanların, o bereketle çoluğuna çocuğuna rızkını temin eden çiftçilerin, haramdan ve yalandan korkan güzel insanların memleketi olduğunu belirten Özel, "Gazi Mustafa Kemal'in ‘Milletin efendisidir’ dediklerini, maalesef şimdi süründürüyorlar. Yazıklar olsun. Süt üretiminde, 1,5 üstünde olması gereken parite düştü. Tedbir almadılar. 1.2, 1 oldu, gün oldu 0.95 oldu. Süt inekleri kesime gitti, bütün düzen bozuldu. Şimdi hadi bakalım hayvancılıkla geçinenler ayakta kalmaya çalışsın. Maalesef ne köylünün ne çiftçinin, ne hayvancılıkla uğraşanların asla ve asla dostu olmayan bir hükümetle, bir yönetimle karşı karşıyayız. Mazot 44 lira. Ekmesi, dikmesi, sürmesi, biçmesi, taşıması mazotla olunca üretim maliyetleri çok artıyor. Borçlar ödenebilir olmaktan çıkıyor. Ayrıca benzine, mazota zam gelince iğneden ipliğe her şeye de zam geliyor. Buradan bir kez daha söylüyorum. Önümüzdeki dönemlerde bu konuyla ilgili büyük bir kampanya, büyük bir mücadele başlatacağız. Madem ki gemilere, yatlara, kotralara, gezinti teknelerine mazot, ÖTV'siz verilir. Biz de Bigadiçli çiftçimize ÖTV'siz ve KDV'siz mazotu 25 liraya istiyoruz" dedi.

'DİPSİZ KUYULARI YARATAN DA SİZSİNİZ' Emeklilerin sorunlarını 1,5 ay dile getirdiğini belirten Özel, "Emeklilerin bir kısmı geliyordu. 'Gelin' dedim. 'Sesimize ses verin. Sesinizi çıkarın. Sesimizi duyun. Hep birlikte hakkınızı arayalım.' Emekliler gelmeye, çoğalmaya, ses yükseltmeye başladılar. Bütün siyasiler emeklileri konuştu. Bütün liderler konuştu. Gazeteler yazdı. Televizyonlar verdi. Yavaş yavaş AK Parti'de dedi ki 'Biz emekli için çalışma yapıyoruz.’ Hatta geçen hafta ‘Cumartesiyi bekleyin’ dediler. Fos çıktı. 'Pazar İstanbul'da söyleyecek' dediler. Fos çıktı. En son döndüler dolaştılar. Şimdi 'Bayramdan sonra bakarız' diyorlardı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan çıkmış ve demiş ki, 'Yüksek enflasyon ortamında emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.' Ya kardeşim, 'Dipsiz kuyuya gidiyor' diye emekliye para vermiyormuş. Milletvekiline veriyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor. Cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yapıyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor. Hali vaktinde yerinde olanların, 3-5 maaş alanların maaşına, parasına para katıyorsun, dipsiz kuyuya gitmiyor, emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor. Yazıklar olsun. Dipsiz kuyuları yaratan da sizsiniz. Emekliyi dipsiz kör kuyulara atıp orada unutan da sizsiniz" dedi.

'GENÇLERİ KENDİ GELECEKLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUM' "Tepeden bakıp emekliyi küçük görüyorlar, hakir görüyorlar, minik görüyorlar" diyen Özel şöyle devam etti: "O tepeden baktığınız o küçük şeyler ömrü boyunca çalışmış birer karınca. Her biriniz farklı işlerde karınca misali çalıştınız. Ama bu millet için, bu devlet çalıştınız. Şimdi emekliliği hak ettiniz. Karıncalar gibi yan yana duralım. Karıncalar gibi peş peşe yürüyelim. Onlar istediklerinde o küçük karıncalar bir arada durduğunda kaldıramayacağı yük, taşıyamayacağı yük, başaramayacağı iş yoktur. Ve size söz veriyorum, kimseyi karınca gibi ezdirtmem. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Aramızda birçok genç arkadaşım var. Türkiye genç işsizliğinde korkunç bir ülke haline geldi. Bu anda Türkiye'de gençlerin yüzde 40’a yakını işsiz. Umutsuz ve maalesef büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Hani beka sorunu diyorlar ya, ‘Dış güçler, gelecekler Türkiye'yi istila edecekler, beka sorunu olacak.' Dış güçlerin, güçlü ülkelerin, dünyanın başka ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Esas beka sorunu, Türkiye'nin gençlerinin, dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. O yüzden buradan bütün gençlere sesleniyorum. Umudunuzu kaybetmeyin. Enseyi karartmayın. Başınızı öne eğmeyin. Zorlukları biliyoruz. Ama özgürlükleri kısıtlayan yaşam tarzınıza karışan konserlerinizi, festivallerinizi iptal eden Türkiye'yi yasaklar ülkesine çeviren bu iktidardan ancak hep beraber ve gücümüzü sandıkta göstererek kurtulabiliriz. O sandık önümüzdeki pazar günüdür. Bütün gençleri kendi geleceklerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum."

'BİGADİÇ BU BORUN BU ÜLKEYE YARATTIĞI KATMA DEĞERDEN YARARLANAMIYOR' Bigadiç’in Türkiye'nin en önemli bor madenine sahip olduğuna dikkati çeken Özel, "Ancak en büyük sıkıntımız Bigadiç bu borun bu ülkeye yarattığı katma değerden yararlanamıyor olması. Türkiye'de zaten borun katma değerinden yeterince yararlanamıyor. Burada çıkarılıyor, başka bir tarafa götürüp isleniyor. Bu doğru değil. 1200 işçimiz var. Kapasitenin artması lazım, aksine insanları tehdit ediyorlar. Bu doğru değil. Zafer Göksel başkanımla, Ahmet Akın kardeşim el ele verip hem borla ilgili, borun burada işlenmesi, katma değerinin yaratacağı istihdamın buraya kalmasıyla ilgili çalışacaklar" dedi.