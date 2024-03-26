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        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'da vatandaşlarla bir araya geldi

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:08 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:08
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        CHP Genel Başkanı Özel, Bandırma'da vatandaşlarla bir araya geldi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çalışmalarını Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sürdürdü.

        Edremit ve Bigadiç ilçelerindeki ziyaretlerinin ardından Bandırma'ya gelen Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında vatandaşlara hitap etti.

        Özel, 22 yıl önce emekli maaşının 1,5 asgari ücret seviyesinde olduğunu dile getirdi.

        Enflasyon karşısında emekli maaşlarına gereken zamların yapılmadığını savunan Özel, "Bugün 10 bin lira en düşük emekli maaşı, açlık sınırından bile 7 bin lira aşağıdadır. Bugün Bandırma'da en düşük ev kirası 10 bin liradır, emekli eve girse karnı açtır, karnını doyursa sokakta kalacaktır. Bir devlet, emeklisine bunu yapamaz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri emeklilerini dünyanın öbür ucunda tatile yollarken, en iyi hayat şartlarını sağlarken bu ülkenin ömürleri çalışmakla geçmiş emeklilerine bunu reva görmek doğru değildir." diye konuştu.

        Özel, Bandırma'nın aynı zamanda tarım kenti olduğunu anlattı.

        Mazot fiyatlarındaki artışa değinen Özel, "ÖTV'siz mazot gemilere, yatlara var ama bundan sonra ÖTV ve KDV'siz mazotu çiftçilere ya alacağız ya alacağız." ifadesini kullandı.

        Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle köylünün milletin efendisi olduğunu vurgulayan Özel, "Çiftçi, emekli bu iktidarın gelmesiyle kayıplarını yaşadı. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Madem ki sandıkla kaybettik, önümüzdeki kurulacak ilk sandıkta bunun hesabını bunlardan soracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Partisinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye Başkan adayı Dursun Mirza'ya destek isteyen Özel, konuşmasının ardından adaylarıyla vatandaşları selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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