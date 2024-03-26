Balıkesir ve Eskişehir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir ve Eskişehir'de yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli 2 aracı durdurdu.

Ekipler, 2 otomobilde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmenin yanı sıra göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Otomobillere el koyan ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 905 lira ile 1800 avro ele geçirdi.