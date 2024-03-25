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        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'de basın açıklaması yaptı:

        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi DEM'lilere esir etmişlerdir, teslim etmişlerdir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:45
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'de basın açıklaması yaptı:
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        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, "Maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi DEM'lilere esir etmişlerdir, teslim etmişlerdir." dedi.

        Balıkesir'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ok, "HDP'nin 1 Kasım 2015 Aydın Milletvekili adayı olan Birsen Temir Saraç'ın, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın sağ kolu" olduğunu öne sürdü.

        "Söze her başladığında Kuvayimilliye ve 10 numaralı şehir diyerek başlayan Ahmet Akın, 10 numaralı şehri DEM'li adaylarla yönetmeye karar vermiş." diyen OK, oluşan duruma şaşırmadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

        "Kent uzlaşısının ne olduğu, sadece İstanbul'la kalmadığı, Balıkesir'e geldiğini de fotoğraflarla gözler önüne sermektedir. Ahmet Akın'ın lansmanında da yine aynı hanımefendi başrolde bütün organizasyonları sevk ve idare etmektedir. 10 numaralı Kuvayimilliye şehrine, 10 numara DEM'li CHP'li Ahmet Akın'ın sağ kolu hanımefendiyi görüyorsunuz. Meydanlara çıkıp söze Kuvayimilliye şehri Balıkesir diyerek başlayan Ahmet Akın'ın içerisinde bulunduğu bu durum Balıkesir kamuoyunda infiale neden olmuştur. Maalesef Atatürk'ün kurduğu CHP'yi DEM'lilere esir etmişlerdir, teslim etmişlerdir. Buradan biz de Balıkesir kamuoyu adına soruyoruz, yarın büyükşehir belediye başkanı seçilirsen ekibin başında olan bu DEM milletvekili adayı Birsen hanımı, ekibin başında tutmaya devam edecek misin?"

        Edremit Belediyesinden Birsen Temir Saraç'ın eşine 4 milyon lira aktarılıp aktarılmadığını soran Ok, "Sayın Ahmet Akın'dan bu konuda Balıkesir kamuoyu adına cevap bekliyoruz. Sayın Ahmet Akın'a diyoruz ki kazanamayacaksın ama kazanırsan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının alın terini bu DEM'li milletvekili adaylarının yakınlarına aktarmaya devam edecek misiniz?" diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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