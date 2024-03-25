Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan kırsal mahallelere çok amaçlı salon açıklaması

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi.

Yılmaz, "Kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon yapıyoruz, sadece sosyal etkinlikler için değil, aynı zamanda sağlık ve yönetim hizmetleri için de kullanılacak. Bu salonlar içinde doktor muayene odaları ve muhtarlık odaları olacak. Böylece, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem sosyal etkileşimlerini artırması hem de temel sağlık ve yönetim hizmetlerine daha kolay erişebilmesi sağlanacak.” dedi.