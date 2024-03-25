Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan kırsal mahallelere çok amaçlı salon açıklaması

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan kırsal mahallelere çok amaçlı salon açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kırsal mahallelere yönelik gerçekleştirdiği projeler kapsamında tüm kırsal mahallelere çok amaçlı salon inşa edilerek günlük ve sosyal yaşam standartlarının artırılacağını söyledi.

        Yılmaz, "Kırsal mahallelerimize çok amaçlı salon yapıyoruz, sadece sosyal etkinlikler için değil, aynı zamanda sağlık ve yönetim hizmetleri için de kullanılacak. Bu salonlar içinde doktor muayene odaları ve muhtarlık odaları olacak. Böylece, köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın hem sosyal etkileşimlerini artırması hem de temel sağlık ve yönetim hizmetlerine daha kolay erişebilmesi sağlanacak.” dedi.

        Sadece sözde kalmayıp, somut adımlar atan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz şunları kaydetti:

        "Belediyeyi tanıyan, personelini, bütçesini bilen, Yücel Yılmaz söylüyor. Dışarıdan atıp tutmuyoruz. Yani sadece havadan atılan sözler değil, gerçekçi ve planlı bir çalışmamız var. Bütün köylerin yollarının taşını, asfaltını ve her köyde çok amaçlı salon, doktor yeri, muhtar odası yapacağız. Senin nüfusun az ne yapacaksın demeyeceğiz. Köylere geri dönüşlerin olacağını biliyoruz. Gelecek için bugünden köylerimize yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
        Balıkesir'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Balıkesir'de mitingde konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Balıkesir'de mitingde konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Balıkesir'de vatandaşlarla bir a...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Balıkesir'de vatandaşlarla bir a...
        Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de sona erdi
        Büyükler Beyzbol5 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Balıkesir'de sona erdi
        Balıkesir'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli, Bursa'da yakalandı
        Balıkesir'de bir evden hırsızlık yapan şüpheli, Bursa'da yakalandı
        Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı
        Balıkesir'de 38 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı