Balıkesir'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Edremit'te sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bandırma ilçesinde de dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.