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        Balıkesir'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

        Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:08
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        Balıkesir'de sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
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        Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Edremit'te sağanağa hazırlıksız yakalananlar, saçakların altına sığındı. İlçenin farklı bölgelerinde yağış dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Bandırma ilçesinde de dolu ve sağanak su baskınlarına neden oldu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak sokaklarda biriken suları tahliye etmeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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