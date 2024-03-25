Balıkesir'de 15 dakikalık sağanak, yolları göle çevirdi

BALIKESİR'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde saat 13.00 sıralarında aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika doluyla karışık etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Başta Bahçelievler Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi Bağlar Sokağı olmak üzere şehrin ana arterlerinde biriken sular hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.