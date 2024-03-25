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        Balıkesir'de 15 dakikalık sağanak, yolları göle çevirdi

        BALIKESİR'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:48 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:50
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        Balıkesir'de 15 dakikalık sağanak, yolları göle çevirdi
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        BALIKESİR'de öğle saatlerinde aniden bastıran ve 15 dakika etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kent merkezinde saat 13.00 sıralarında aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika doluyla karışık etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Başta Bahçelievler Mahallesi ile Gündoğan Mahallesi Bağlar Sokağı olmak üzere şehrin ana arterlerinde biriken sular hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. Bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

        Sağanak Edremit ilçesinde de etkili oldu. İlçenin Çayiçi Caddesi kısa sürede suyla doldu, vatandaşlar yolun karşısına geçerken zor anlar yaşadı.

        Balıkesir Valiliği’nden yapılan uyarıda vatandaşların yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı duyarlı ve hazırlıklı olunması istendi. Sağanağın saat 21.00'a kadar bölgede etkili olması bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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