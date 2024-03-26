CHP Genel Başkanı Özel, Bigadiç'te "halk buluşması"nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün gençleri, kendi geleceklerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyorum." dedi.

Özel, Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki Atatürk Şehitler Parkı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programında katılımcılara hitap etti.

Emeklileri, Türkiye'nin ve dünyanın en kalabalık korosuna benzeten Özel, "Koro dediğin 100 kişi, bilemedin bin kişi olur. Bigadiç'te 2 bin kişi var. Edremit'te 5 bin kişi var. 81 vilayette 973 ilçede binlerce emekli, Türkiye'de 16 milyon emekli hep bir ağızdan sesleniyorlar. Dünyanın en acıklı şarkısını söylüyorlar, '10 bin lira' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin, seslerini yükseltmeye başladığını belirten Özel, şöyle devam etti: "Ne oldu? Bütün siyasiler emeklileri konuştu, bütün liderler konuştu, gazeteler yazdı, televizyonlar verdi. AK Parti de dedi ki 'Biz emekli için çalışma yapıyoruz.' Hatta geçen hafta 'cumartesiyi bekleyin' dediler, fos çıktı. 'Pazar İstanbul'da söyleyecek' dediler, fos çıktı. En son döndüler dolaştılar şimdi 'bayramdan sonra bakarız' diyorlardı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan çıkmış ve demiş ki 'Yüksek enflasyon ortamında emekliye ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor.' 'Dipsiz kuyuya gidiyor' diye emekliye para vermiyormuş. Milletvekiline veriyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, cumhurbaşkanı maaşına kendi kendine zam yapıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, hali vaktinde yerinde olanların 3 maaş, 5 maaş alanların maaşına, parasına para katıyorsun dipsiz kuyuya gitmiyor, emekliye verince dipsiz kuyuya gidiyor."

Özel, Türkiye'de gençlerin yüzde 40'a yakınının işsiz olduğunu öne sürdü. Bunun önemli bir konu olduğunu dile getiren Özel, "Hani 'beka sorunu' diyorlar ya; 'Dış güçler gelecekler Türkiye'yi istila edecekler ve beka sorunu olacak.' Dış güçlerin, güçlü ülkelerin, dünyanın başka ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması beka sorunu değildir. Esas beka sorunu Türkiye'nin gençlerinin dünyanın başka ülkelerinde hayal kurmasıdır. O yüzden buradan bütün gençlere sesleniyorum: Umudunuzu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, başınızı eğmeyin." diye konuştu.