Bakan Yerlikaya: İradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Gönen ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Yücel Yılmaz ve AK Parti Gönen Belediye başkan adayı Aydemir Gümüş ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, esnaf ziyaretinde bulundu. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya, AK Parti Gönen Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Terör örgütleriyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dışında mücadelenin sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, “Gece gündüz demeden kara vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, Türkiye'nin, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gayret gösteriyoruz. Bakın 40 yıldan beri mücadele ediyoruz. Ama artık son nefesleri, son çırpınışlarını görüyorsunuz. Onu da nefes almaz hale getireceğimiz hain bölücü terör örgütüyle uğraşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Sınırımızın içinde, dışında ayrım yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmak yok' diyor. Sınırın içinde İçişleri Bakanlığı ailesi olarak biz, sınırın dışında Savunma Bakanlığımız, yani kahraman Mehmetçiğimiz, istihbaratımız, yani Milli İstihbarat Teşkilatımız sözde liderlerini içeride veya dışarıda fark etmeksizin nerede görürsek etkisiz hale getirip, elini havaya kaldıran varsa alıp adalete teslim ediyoruz” diye konuştu.

‘ALLAH, DEMOKRASİMİZİ BU TOPRAKLARDAN HİÇ EKSİK ETMESİN’

İçişleri Bakanlığı’nın 31 Mart seçimlerinin güvenliği için 600 bin personeliyle görevde olacağını belirten Bakan Yerlikaya, “Seçimin yapıldığı bütün yerlerde seçimin güvenliği, huzuru, iradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık. 600 bin mesai arkadaşımız, o büyük İçişleri Bakanlığı ailesiyle beraber, o büyük tecrübeyle beraber sandığa hür iradenin yansımasıyla ilgili elimizden gelen her türlü gayreti yapacağız. Adil, hakkaniyetli bir şekilde nasıl 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığımız olarak, bu görevi kusursuz yaptıysak, bilin ki 31 Mart seçim günü de görevimizi yapacağız. Şu an bir bayram aslında. Bakın bu meydanlarda her parti kendini anlatabiliyor. Allah, demokrasimizi bu topraklardan hiç eksik etmesin” diye konuştu.