Özgür Özel: 31 Mart seçimi sadece yerel seçim değil (3)

BANDIRMA'DAHALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir programı kapsamında Bandırma ilçesinde partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın ve Bandırma Belediye başkan adayı Dursun Mirza için destek isteyen Özel, "Gerçek bir partilinin üzerine düşen, seçildiği gün, aday gösterildiği gün partili gibi davranmak değildir. Aday gösterilmediğinde, görevini bırakırken partililik belli olur. Bugün burada olan adayımız Dursun Mirza’ya destek veren, onun elini kaldıran sevgili Tolga Tosun Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu parti savaş meydanlarında, Kurtuluş Savaşı'nda kuruldu. Bu partinin ilk kongresi Sivas'tadır. Bu parti Sivas Kongresi'nde kuruldu. O yüzden başkaları gibi çıkar ilişkilerinin değil, vatanın, milletin, ülkenin, milletin ve ülkenin çıkarlarını, her çıkarın üzerinde tutanlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Hepinizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

'İYİ PARTİ, 'BALIKESİR'İ BİZE VERİN, YOKSA TÜRKİYE’DE İTTİFAK YOK' DEDİ' 2019 seçimlerinde Balıkesir’de alınan oy oranları üzerinden İYİ Parti’yi eleştiren Özel, "2019 seçimlerinde hepimiz biliyoruz ki Ahmet Akın adaydı. Allah biliyor ya Ahmet Akın o seçimi alıyordu. Sonra, 'İttifak yapalım, illeri paylaşalım, birbirimize destek verelim' denildi. İYİ Parti, 'Balıkesir’i bize verin, yoksa Türkiye’de ittifak yok' dedi. Maalesef, İsmail Ok ellerimizle verdiğimiz belediyeyi aldı, AK Parti'ye teslim etti. Ve ardından hepinizin iradesi AK Parti'ye satıldı. Bir baktık kendisi de AK Parti'ye katıldı. Sonra da karşılığını aldı ve tekrar milletvekili yapıldı" ifadelerini kullandı.