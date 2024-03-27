Bakan Yerlikaya: İradenin sandığa özgür bir ortamda yansıması için tedbirlerimizi aldık (3)

İFTARAKATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde STK'larla düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye başkan adayı Cemal Öztaylan da katıldı. Bakan Yerlikaya, yaptığı konuşmada bakanlığın huzur ve güven çalışmalarını sabah saatlerinde sosyal medya hesabından paylaşmaya özen gösterdiğini vurgulayarak, "Biz 'Türkiye'nin huzuru' dedik. Sosyal medya hesabımdan 08.30’a doğru bir paylaşım yapıyorum. Her sabah güne pozitif başlamanıza bir katkı da bizden, İçişleri Bakanlığı’ndan. Biz ülkemizin, bu güzel vatanımızın hem kara hem deniz hem de siber vatanda huzurlu ve güvenli olmasını istiyoruz. Çevrimiçi siber dünyada, internet ve telefonda günde ortalama 4 saat 36 dakika bulunuyorsunuz. Biz, orada da suçlarla mücadele ediyoruz" dedi.