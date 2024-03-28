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        Edremit'te evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:43 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:43
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        Edremit'te evde çıkan yangın söndürüldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İlçeye bağlı kırsal Çıkrıkçı Mahallesi'nde kullanılmayan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevlere müdahalede bulundu.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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